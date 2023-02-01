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57 минут назад

Российские студенты изобрели беспилотный грузовой самолёт с вертикальным взлётом

Ferra.ruиещё 2

Студенты Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали прототип беспилотного мультизадачного грузового самолёта с вертикальным взлётом.

Российские студенты изобрели беспилотный грузовой самолёт с вертикальным взлётом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Машина объединяет преимущества самолёта и мультиротора и создана по схеме аэрогибрида. По словам одного из разработчиков, студента ГУАП Всеволода Шокальского, самолёт сможет доставлять различные грузы, вести фото- и видеосъёмку, на аппарат можно установить громкоговоритель и сбрасываемый контейнер.

По мнению изобретателей, такой аппарат будет полезен для нефтегазовой отрасли, МЧС, охранных и логистических компаний. Стоимость такого самолёта составляет 550-600 тысяч рублей, а аппараты собраны из отечественных комплектующих.

Сейчас у нас уже готов рабочий технологический демонстратор, прошедший летные испытания. Всеволод Шокальский Студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения

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