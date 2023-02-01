В США признали исследования на Украине в сфере «предотвращения пандемии»

В Соединенных Штатах признали, что работали с Украиной над несколькими исследованиями в сфере «предотвращения пандемии», биооружие в этих лабораториях не разрабатывалось. Об этом сообщил во вторник, 31 января, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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— Не было лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине, — сказал он журналистам.

По его словам, Вашингтон работал с Киевом «над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии». Все исследовательские учреждения были закрыты, деятельность в них прекращена, утверждает Кирби, передает РИА Новости.