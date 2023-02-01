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18 минут назад

Зафиксировано гигантское галактическое столкновение

Lenta.ru

Астрономы зафиксировали столкновение трех галактических скоплений, в результате которого образовалось гигантское скопление галактик Abell 2256, расположенное в 780 миллионах световых лет от Земли. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Зафиксировано гигантское галактическое столкновение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изображение Abell 2256 было получено с помощью космической рентгеновской обсерватории НАСА Chandra, аппарата ЕКА XMM-Newton и трех радиоинструментов — Metrewave (GMRT), низкочастотным массивом LOFAR и антенной решетки VLA.

Ученым удалось запечатлеть скопления горячего газа, а также многочисленные источники радиоизлучения различной природы, включая центральные области галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры, порождающие струи (джеты) плазмы. Джеты либо устремляются в космос прямыми и узкими линиями, либо сталкиваются с газом, создавая сложные формы и нити.

Радиоволны также исходят от огромных нитевидных структур, названных учеными «радиореликтами», главным образом расположенных к северу от радиоизлучающих галактик. Они, вероятно, образовались, из-за ударных волн, возникших при столкновении, которые ускорили частицы в газе. Вблизи центра столкновения находится гало радиоизлучения, которое может быть вызвано повторным ускорением частиц за счет быстрых изменений в температуре и плотности газа.

Наука и техника,NASA,
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