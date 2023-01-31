В Китае впервые клонировали голштинскую корову

Биологи из Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства Китая впервые клонировали высокопродуктивную голштинскую породу коровы, способную давать 18 тонн молока в год. Об этом Global Times рассказал руководитель группы ученых Цзинь Япин.

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По его словам, при клонировании биологи использовали метод переноса ядер соматических клеток из тканей уха животного. Результатом стали три теленка. Первый из них весил 56,7 килограмм и имел точно такую же раскраску, что и его прототип. Все телята являются представителями высокопродуктивной голштинской породы, которая способна давать 18 тонн молока в год или свыше 100 тонн молока за всю жизнь.

Япин отметил, что эксперимент имеет большое значение для возрождения животноводческой отрасли Китая, который вынужден покупать 70% коров за рубежом. В планах у ученых за ближайшие два-три года создать с помощью клонирование стадо из более чем тысячи суперкоров. Оно станет «прочной основой в решении проблемы зависимости Китая от поставок животных из-за рубежа», заключил руководитель группы.