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27 минут назад

В Китае впервые клонировали голштинскую корову

Елена Прошина

Биологи из Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства Китая впервые клонировали высокопродуктивную голштинскую породу коровы, способную давать 18 тонн молока в год. Об этом Global Times рассказал руководитель группы ученых Цзинь Япин.

В Китае впервые клонировали голштинскую корову
Фото: WikipediaWikipedia

По его словам, при клонировании биологи использовали метод переноса ядер соматических клеток из тканей уха животного. Результатом стали три теленка. Первый из них весил 56,7 килограмм и имел точно такую же раскраску, что и его прототип. Все телята являются представителями высокопродуктивной голштинской породы, которая способна давать 18 тонн молока в год или свыше 100 тонн молока за всю жизнь.

Япин отметил, что эксперимент имеет большое значение для возрождения животноводческой отрасли Китая, который вынужден покупать 70% коров за рубежом. В планах у ученых за ближайшие два-три года создать с помощью клонирование стадо из более чем тысячи суперкоров. Оно станет «прочной основой в решении проблемы зависимости Китая от поставок животных из-за рубежа», заключил руководитель группы.

Стоит отметить, что за последние годы биологи КНР смогли клонировать свиней, коней, котов, собак и других животных.

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