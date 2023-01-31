В Китае впервые клонировали голштинскую корову

Биологи из Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства Китая впервые клонировали высокопродуктивную голштинскую породу коровы, способную давать 18 тонн молока в год. Об этом Global Times рассказал руководитель группы ученых Цзинь Япин.
По его словам, при клонировании биологи использовали метод переноса ядер соматических клеток из тканей уха животного. Результатом стали три теленка. Первый из них весил 56,7 килограмм и имел точно такую же раскраску, что и его прототип. Все телята являются представителями высокопродуктивной голштинской породы, которая способна давать 18 тонн молока в год или свыше 100 тонн молока за всю жизнь.
Япин отметил, что эксперимент имеет большое значение для возрождения животноводческой отрасли Китая, который вынужден покупать 70% коров за рубежом. В планах у ученых за ближайшие два-три года создать с помощью клонирование стадо из более чем тысячи суперкоров. Оно станет «прочной основой в решении проблемы зависимости Китая от поставок животных из-за рубежа», заключил руководитель группы.
Стоит отметить, что за последние годы биологи КНР смогли клонировать свиней, коней, котов, собак и других животных.