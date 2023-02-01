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11 минут назад

ИИ назвал неизбежным глобальное потепление

Ferra.ruиещё 2

Интересный эксперимент, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показал, что глобальное повышение температуры в ближайшие десятилетия неизбежно.

Искусственный интеллект спрогнозировал неизбежность глобального потепления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Суть научной работы заключалась в использовании искусственного интеллекта для прогнозирования роста температуры по всему миру из-за выбросов парниковых газов на основе исторических данных.

Результаты моделирования подтвердили, что мир уже приближается к порогу в 1,5 градуса выше доиндустриального уровня и что его пересечение к середине столетия неизбежно. Даже если влияние антропогенных выбросов на климат будет снижено в ближайшем будущем.

По прогнозам ИИ, порог, установленный Парижским соглашением, будет пересечен между 2033 и 2035 годами. Это при промежуточном сценарии воздействия на климат, при котором выбросы колеблются около текущего уровня.

Наука и техника,Глобальное потепление,
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