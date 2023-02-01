Искусственный интеллект спрогнозировал неизбежность глобального потепления

Интересный эксперимент, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показал, что глобальное повышение температуры в ближайшие десятилетия неизбежно.

Суть научной работы заключалась в использовании искусственного интеллекта для прогнозирования роста температуры по всему миру из-за выбросов парниковых газов на основе исторических данных.

Результаты моделирования подтвердили, что мир уже приближается к порогу в 1,5 градуса выше доиндустриального уровня и что его пересечение к середине столетия неизбежно. Даже если влияние антропогенных выбросов на климат будет снижено в ближайшем будущем.