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41 минуту назад

Учёные начали проект по «воскрешению» вымершей птицы

Ferra.ru

Американский стартап Colossal Biosciences собрался вернуть птицу додо, которая была истреблена на острове Маврикий в 17 веке.

Ученые начали проект по «воскрешению» вымершей птицы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компания вложит 150 миллионов долларов в новый проект. Для реализации планов учёным сначала пришлось секвенировать геном дронта из образцов костей и других фрагментов. Затем им нужно будет отредактировать гены близкого живого родственника додо, никобарского голубя.

Генетически изменённая клетка затем должна быть использована для создания эмбриона, который вырастет в суррогатной матери. Учёные надеются получить детёныша в течение следующих шести лет.

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