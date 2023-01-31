Ученые начали проект по «воскрешению» вымершей птицы

Американский стартап Colossal Biosciences собрался вернуть птицу додо, которая была истреблена на острове Маврикий в 17 веке.

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Компания вложит 150 миллионов долларов в новый проект. Для реализации планов учёным сначала пришлось секвенировать геном дронта из образцов костей и других фрагментов. Затем им нужно будет отредактировать гены близкого живого родственника додо, никобарского голубя.