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11 минут назад

Появились подробности о пролетевшем над Красноярском метеорите

Илья Родин

Небесное тело, замеченное жителями Красноярска, оказалось болидом с возможными размерами от 1 до 5 метров, рассказал директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков. Об этом пишет ТАСС.

Появились подробности о пролетевшем над Красноярском метеорите
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Веселков с уверенностью заявил, что небесное тело является болидом. Он уточнил, что объект светился «ярче полной Луны», соответственно, его диаметр был в диапазоне от 1 до 5 метров.

Пролет горящего метеорита над российским регионом попал на видео

По его словам, такие «камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли».

В красноярском Институте физики им. Киренского подтвердили его сведения. Ведущий научный сотрудник заведения Сергей Карпов предположил при этом, что размеры объекта не превышали 1 метра.

Он пояснил, что если бы небесное тело было более крупным, то его падение сопровождалось бы сильной ударной волной со звуком.

Местные жители в пабликах рассказали, что слышали громкие звуки. Небесное тело упало в 16:10, сообщает портал «360».

Наука и техника,Сергей Карпов,
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