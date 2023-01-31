Появились подробности о пролетевшем над Красноярском метеорите

Небесное тело, замеченное жителями Красноярска, оказалось болидом с возможными размерами от 1 до 5 метров, рассказал директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков. Об этом пишет ТАСС.

Веселков с уверенностью заявил, что небесное тело является болидом. Он уточнил, что объект светился «ярче полной Луны», соответственно, его диаметр был в диапазоне от 1 до 5 метров.

По его словам, такие «камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли».

В красноярском Институте физики им. Киренского подтвердили его сведения. Ведущий научный сотрудник заведения Сергей Карпов предположил при этом, что размеры объекта не превышали 1 метра.

Он пояснил, что если бы небесное тело было более крупным, то его падение сопровождалось бы сильной ударной волной со звуком.