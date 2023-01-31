Российские ученые начнут выращивать арбузы в Антарктиде

Российские учёные начнут выращивать на Антарктиде огурцы и арбузы с помощью специальной технологии. Об этом рассказал геофизик и магнитолог Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Андрей Тепляков. По его словам, на антарктическую станцию «Восток» с помощью санно-гусеничного поезда привезли фитокомплекс для выращивания огурцов и арбузов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Это не первый опыт, ранее на станции «Восток» с помощью этой же технологии, разработанной Агрофизическим институтом в Петербурге, собрали 30 кг урожая сладких перцев и помидоров.

Что касается текущей ситуации, по окончании строительных и буровых работ начнётся экспериментальное выращивание ягод и овощей. В качестве опытных образцов были отобраны перспективные российские и зарубежные сорта скороспелых арбузов.