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23 минуты назад

Российские учёные начнут выращивать арбузы и огурцы в Антарктиде

Ferra.ru

Российские учёные начнут выращивать на Антарктиде огурцы и арбузы с помощью специальной технологии. Об этом рассказал геофизик и магнитолог Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Андрей Тепляков. По его словам, на антарктическую станцию «Восток» с помощью санно-гусеничного поезда привезли фитокомплекс для выращивания огурцов и арбузов.

Российские ученые начнут выращивать арбузы в Антарктиде
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это не первый опыт, ранее на станции «Восток» с помощью этой же технологии, разработанной Агрофизическим институтом в Петербурге, собрали 30 кг урожая сладких перцев и помидоров.

Что касается текущей ситуации, по окончании строительных и буровых работ начнётся экспериментальное выращивание ягод и овощей. В качестве опытных образцов были отобраны перспективные российские и зарубежные сорта скороспелых арбузов.

Технология представляет собой светодиодное освещение, которое заменяет солнечный свет, и специализированный комплекс питательных составов для растений. К тому же для выращивания плодов не нужен грунт, вместо него используется специальный материал, поддерживающий корневую систему. Всё это позволит продуктам иметь такой же вкус и аромат, как у плодов, выращенных в естественных условиях.

Наука и техника,Росгидромет,
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