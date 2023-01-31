Ученые: марсианский вертолет Ingenuity поднимает много пыли

Физики исследовали поведение пыли, поднимаемой при полете аппарата Ingenuity. Статья об этом опубликована в Journal of Geophysical Research Planets.

Фото: NASA NASA

Ingenuity – это марсианский вертолет с диаметром винтов около метра, доставленный на эту планету марсоходом Perseverance. Он доказал принципиальную возможность атмосферного полета на Марсе и проложил дорогу возможным будущим более крупным марсианским летательным аппаратам. Он совершил около двух десятков испытательных полетов, которые были сняты на видео с помощью камер Perseverance.

Джейсон Рабинович и его коллеги из Лаборатории реактивного движения решили выяснить, сколько пыли поднял этот вертолет при полете и какова была динамика ее потоков. Видео было снято в сравнительно низком разрешении из-за значительного удаление камеры от места полетов, и потому его пришлось подвергнуть компьютерной обработке. Всего ученые обработали кадры шести полетов вертолета. Определив крошечные различия между кадрами и яркостью отдельных пикселей, исследователи смогли рассчитать как размер, так и общую массу облаков пыли, поднятых при взлете, зависании, маневрировании и посадке.

Оказалось, что Ingenuity поднимает пыль массой в тысячную часть своей массы (1,2 кг). Это во много раз больше, чем у аналогичных вертолетов при полете на Земле.