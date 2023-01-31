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59 минут назад

В Windows сломались обновления

Lenta.ru

Некоторые пользователи операционной системы Windows пожаловались, что не смогли обновиться и получить новые апдейты ОС. Об этом сообщает издание Windows Latest.

В Windows сломались обновления
Фото: UnsplashUnsplash

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы потребителей продуктов Microsoft, которые рассказали, что в ОС сломалась функция обновления. При попытке установить апдейт KB5022303 или KB5022360 владельцы ПК столкнулись с ошибкой 0x800f0831. По словам специалистов, многие пользователи не могут скачать актуальные версии ОС уже несколько месяцев.

«Обновление пытается установиться уже более недели и продолжает выдавать ошибку 0x80070005», — процитировали авторы одного из пользователей Windows 11.

По словам потребителя, он пытался перезапускать компьютер, выходить из системы, очищать кэши, но не добился успеха. Отмечается, что проблема возникает как в случае Windows 11, так и в случае более устаревшей системы Windows 10.

«Беспокоит то, что подобные проблемы с "Центром обновления Windows" были зарегистрированы в декабре, ноябре, октябре, сентябре и даже августе», — прокомментировали ситуацию журналисты.

По их словам, в настоящий момент владельцы компьютеров на Windows могут воспользоваться сервисом Media Creation Tool или подождать, пока в Microsoft устранят неполадку.

В конце января Microsoft запланировала принудительно перевести пользователей на более новую версию ОС Windows. В компании объяснили, что перевод на более актуальную версию операционной системы позволит пользователям получать обновления и патчи безопасности в течение большего срока.

Наука и техника,Microsoft,
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