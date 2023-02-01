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8 минут назад

Microsoft позволит блокировать Linux-устройства ради их же блага

Ferra.ruиещё 1

Организации, использующие Windows Defender for Endpoint, теперь смогут изолировать устройства Linux от своих сетей, чтобы злоумышленники не могли подключиться к ним удалено, сообщает The Register.

Microsoft позволит блокировать Linux-устройства ради их же блага
Фото: ferra.ruferra.ru

Возможность изоляции устройств находится в стадии публичного предварительного теста.

"Некоторые сценарии атак могут потребовать изолировать устройство от сети", - пишет Microsoft в своем блоге. "Это действие может помочь предотвратить контроль злоумышленника над взломанным устройством и выполнение дальнейших действий, таких как утечка данных".

По словам производителя, когда устройство изолировано, оно ограничено в процессах и веб-направлениях, которые разрешены. Вплоть до того, что оно не сможет получить доступ к облачным службам Microsoft Defender for Endpoint.

Как только ситуация, вызвавшая изоляцию, будет устранена, организации смогут снова подключить устройство к сети. Изоляция системы осуществляется через API.

Наука и техника,Microsoft,
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