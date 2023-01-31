Американские инженеры представили бесшумные пропеллеры для дронов

Исследователи из лаборатории Линкольна в Массачусетском технологическом институте представили технологию, которая может сделать беспилотные дроны бесшумными. Она может найти применение как в коммерческих устройствах, так и в оборонном комплексе.
Изобретение представляет собой пропеллер необычной формы, состоящий из двух лопастей. Их концы соединяются и образуют петлю: такая закрытая структура помогает снизить сопротивление воздуха и повышает твердость конструкции, тем самым снижая шум. По словам сотрудников лаборатории, испытания прототипов на коммерческих квадрокоптеров показали результаты, сравнимые с традиционными пропеллерами.