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1 час назад

Американские инженеры представили бесшумные пропеллеры для дронов

Мария Иванова

Исследователи из лаборатории Линкольна в Массачусетском технологическом институте представили технологию, которая может сделать беспилотные дроны бесшумными. Она может найти применение как в коммерческих устройствах, так и в оборонном комплексе.

Американские инженеры представили бесшумные пропеллеры для дронов
Фото: TechEBlogTechEBlog

Изобретение представляет собой пропеллер необычной формы, состоящий из двух лопастей. Их концы соединяются и образуют петлю: такая закрытая структура помогает снизить сопротивление воздуха и повышает твердость конструкции, тем самым снижая шум. По словам сотрудников лаборатории, испытания прототипов на коммерческих квадрокоптеров показали результаты, сравнимые с традиционными пропеллерами.

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