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40 минут назад

Boeing построит самый экономичный авиалайнер с уникальным крылом

Никита Бородкин

Boeing построит и испытает самый экономичный авиалайнер на основе своей концепции трансзвукового крыла с ферменной конструкцией, для которого используют длинные, тонкие крылья с распорками. Как сообщает TechInsider, новый самолет должен экономить до 30% используемого топлива.

Boeing построит самый экономичный авиалайнер с уникальным крылом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Концепт использует преимущества увеличенной подъемной силы и меньшего лобового сопротивления за счет более длинных крыльев с высоким соотношениям сторон. Сама концепция дизайна была впервые представлена еще в 2010 году в рамках проекта Volt «Subsonic Ultra Green Aircraft Research» (SUGAR), разработанной для исследовательской программы NASA.

Отметим, что изменение толщины и длины крыльев требует их укрепления. В представленном концепте они присоединены к верхней части фюзеляжа, а поддерживают их длинные фермы, идущие от дна самолета. У них также сформированы аэродинамические поверхности, добавляющие дополнительную подъемную силу, прочность и устойчивость.

По оценкам Boeing, в целом подобные авиалайнеры могут тратить на 50% меньше топлива, чем обычные самолеты. Подобное сокращение затрат позволяет экономить миллиарды долларов ежегодно.

Наука и техника,Boeing,NASA,
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