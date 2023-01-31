Boeing построит самый экономичный авиалайнер с уникальным крылом

Boeing построит и испытает самый экономичный авиалайнер на основе своей концепции трансзвукового крыла с ферменной конструкцией, для которого используют длинные, тонкие крылья с распорками. Как сообщает TechInsider, новый самолет должен экономить до 30% используемого топлива.

Концепт использует преимущества увеличенной подъемной силы и меньшего лобового сопротивления за счет более длинных крыльев с высоким соотношениям сторон. Сама концепция дизайна была впервые представлена еще в 2010 году в рамках проекта Volt «Subsonic Ultra Green Aircraft Research» (SUGAR), разработанной для исследовательской программы NASA.

Отметим, что изменение толщины и длины крыльев требует их укрепления. В представленном концепте они присоединены к верхней части фюзеляжа, а поддерживают их длинные фермы, идущие от дна самолета. У них также сформированы аэродинамические поверхности, добавляющие дополнительную подъемную силу, прочность и устойчивость.