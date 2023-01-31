Ученые расшифровали древнюю клинопись на таинственном языке

Эксперты-лингвисты Манфред Креберник и Эндрю Р. Джордж сумели расшифровать древние тексты на глиняных табличках, найденных ранее археологами на территории Ирака. Как выяснилось, надписи были сделаны на ханаанском языке, который до сих пор считался утерянным.

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Как сообщает Live Science, специалисты уже сравнивают совершенное открытие с расшифровкой знаменитого египетского "Розеттского камня". Дело в том, что работа лингвистов, по сути, оживляет ханаанский язык, который считался давно утерянным.

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Ключ к его расшифровке ученые нашли при работе с двумя древними глиняными табличками из Ирака, найденными около 30 лет назад. Ученые начали изучать их еще в 2016 году. Постепенно они пришли к выводу, что тексты содержат некоторые элементы аккадского языка, который, в свою очередь, какие-то элементы позаимствовал у аморейского языка.

Лингвисты установили, что тексты были написаны почти 4000 лет назад на практически неизвестном науке языке аморейцев. Этот народ был родом из Ханаана - исторической области, на территории которой в наше время расположены Сирия, Израиль и Иордания. Считается, что позже аморейцы основали собственное царство в Месопотамии.

Ученые обратили внимание на то, что в древней клинописи фразы на аморейском языке были тут же переведены на аккадский язык, который современным ученым известен. Поэтому лингвисты и провели параллель с "Розеттским камнем", ведь на одной его стороне была нанесена надпись на неизвестном тогда древнеегипетском языке, а рядом располагался перевод на древнегреческом языке.

Словом, используя известные аккадские фразы, исследователи сумели расшифровать давно утерянный аморейский язык. Анализируя грамматику этого таинственного языка, лингвисты также определили, что он принадлежит к западно-семитской семье языков, в которую также входят иврит и арамейский язык. Последний когда-то был широко распространен в регионе, но сейчас на нем говорят только в нескольких общинах на Ближнем Востоке.