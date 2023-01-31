В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
27 минут назад

ИИ нашел помогающее бросить курить лекарство

Никита Бородкин

Исследование Медицинского колледжа Пенсильвании и Университета Миннесоты показало, что лекарство от кашля декстрометорфан потенциально может быть перепрофилировано для помощи людям в отказе от курения. Как сообщает Medicalexpress, открытие было сделано с помощью искусственного интеллекта, который анализирует наборы данных на наличие закономерностей для определения подходящих для лечения заболевания лекарства.

ИИ нашел помогающее бросить курить лекарство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты использовали в исследовании данные более чем 1,3 млн человек и опросы курильщиков. С помощью нового способа машинного обучения ученым удалось выявить более 400 генов, которые связаны с курением. В первую очередь это участки ДНК, несущие в себе инструкции по производству никотиновых рецепторов, и гены, которые отвечают за передачу сигналов для гормонов дофамина. После этого система проанализировала существующие лекарства, которые способны воздействовать на эти биологические процессы.

В результате искусственный интеллект позволил определить по меньшей мере восемь препаратов, которые потенциально могут помочь в отказе от курения. В первую очередь это декстрометорфан, который применяют для лечения кашля во время простуды и гриппа, и галантамин, используемый для лечения болезни Альцгеймера.

По словам соавтора работы Дацзяна Лю, некоторые препараты уже проходят клинические испытания. Вместе с тем он подчеркнул, что способ перепрофилирования лекарств с использованием методов машинного обучения помогает сэкономить деньги, время и ресурсы при поиске новых препаратов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители