ИИ нашел помогающее бросить курить лекарство

Исследование Медицинского колледжа Пенсильвании и Университета Миннесоты показало, что лекарство от кашля декстрометорфан потенциально может быть перепрофилировано для помощи людям в отказе от курения. Как сообщает Medicalexpress, открытие было сделано с помощью искусственного интеллекта, который анализирует наборы данных на наличие закономерностей для определения подходящих для лечения заболевания лекарства.

Эксперты использовали в исследовании данные более чем 1,3 млн человек и опросы курильщиков. С помощью нового способа машинного обучения ученым удалось выявить более 400 генов, которые связаны с курением. В первую очередь это участки ДНК, несущие в себе инструкции по производству никотиновых рецепторов, и гены, которые отвечают за передачу сигналов для гормонов дофамина. После этого система проанализировала существующие лекарства, которые способны воздействовать на эти биологические процессы.

В результате искусственный интеллект позволил определить по меньшей мере восемь препаратов, которые потенциально могут помочь в отказе от курения. В первую очередь это декстрометорфан, который применяют для лечения кашля во время простуды и гриппа, и галантамин, используемый для лечения болезни Альцгеймера.