В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
11 минут назад

Поставки смартфонов в 2023 году снова упадут

Lenta.ru

Специалисты исследовательской фирмы Gartner составили прогноз на рынок смартфонов на 2023 год. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики предсказали очередное падение поставок смартфонов
Фото: UnsplashUnsplash

В отчете, с которым ознакомились журналисты агентства, аналитики Gartner заявили, что ожидают снижение поставок смартфонов и ПК второй год подряд. По оценкам специалистов, поставки телефонов сократятся на 4 процента, до 1,34 миллиарда рублей, и упадут до десятилетнего минимума. В 2022 году на рынок было отгружено 1,4 миллиарда единиц устройств, в 2021 году — 1,43 миллиарда.

В материале говорится, что поставки смартфонов опустятся до уровня 2009 года — в то время Blackberry и Nokia были лидерами индустрии, а Apple пыталась закрепиться на рынке с новым продуктом iPhone. Рынок устройств достиг пика в 2015 году, когда производители смартфонов поставили 1,9 миллиарда девайсов.

По словам директора по исследованиям Gartner Ранджита Атвала, падение рынка связано с пандемией коронавируса: «Потребители держат свои телефоны дольше, чем ожидалось, от шести до девяти месяцев». Спрос на гаджеты немного вырос во время пандемии, но в середине 2022 года снова начал снижаться.

Ранее специалисты IDC заявили, что в 2022 году поставки смартфонов в мире обвалились до самого низкого уровня за последние 10 лет. Общий объем сократился на 11,3 процента в годовом выражении, до 1,21 миллиарда штук.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители