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29 минут назад

«Джеймс Уэбб» обнаружил элементы жизни в глубинах темного межзвездного облака

Елена Прошина

Международная группа исследователей с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила в молекулярном облаке Chamaeleon I элементы, важные для формирования атмосфер и аминокислот, которые являются основой жизни. Об этом сообщает TechInsider.

«Джеймс Уэбб» обнаружил элементы жизни в глубинах темного межзвездного облака
Фото: NASANASA

Само темное и плотное облако расположено на расстоянии более 500 световых лет от Земли. Коллектив ученых во главе с астрономом Мелиссой МакКлюр из Лейденского университета в Нидерландах смогли обнаружить в нем углерод, водород, кислород, азот и серу (общее название группы — CHONS), а также пребиотические молекулы. Также в нем идентифицированы замороженные формы более сложных веществ, вроде воды, метана, аммиака, карбонилсульфида и метанола.

Ученые считают, что CHONS и другие молекулы присутствовали в молекулярном облаке, из которых в свое время сформировалось Солнце. Позднее из космического пространства они с кометами и астероидами попали на Землю, в результате чего на ней зародилась жизнь. Хотя сейчас элементы и молекулы в Chamaeleon I спокойно плавают в пространстве, в будущем они могут быть вовлечены формирование планет, доставив на них необходимые для возникновения жизни «ингридиенты».

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Вместе с тем астроном Уилл Роша из Лейденской обсерватории отметил, что идентификация сложных молекул в облаке говорит о том, что присутствие пребиотических молекул в планетных системах является обычным результатом звездообразования. Ранее считалось, что этом может быть уникальной особенностью Солнечной системы.

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