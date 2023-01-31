Стартап AstroForge запустит две космические миссии в 2023 году

AstroForge был создан для развития технологий добычи полезных ископаемых на астероидах. В мае 2022 года компании удалось привлечь первоначальное финансирование в размере $13 млн, теперь же компания объявила о планах на текущий год. В апреле на низкую околоземную орбиту будет запущен кубсат Brokkr-1 размером 6U (6 «кубиков»), построенный британской компанией OrbAstro. Запуск будет осуществлен с помощью ракеты Falcon 9 в ходе миссии SpaceX Transporter-7. Brokkr-1 проверит технологию, разработанную AstroForge для извлечения металлов из породы астероидов. Две трети объема кубсата занимает исследовательское оборудование, внутри него попытаются испарить искусственный «астероидоподобный» материал и отделить металлы от неметаллической фракции.

Второй аппарат Brokkr-2, массой около 100 килограмм, построенный той же компанией, будет запущен в октябре в качестве дополнительной полезной нагрузки IM-2, второй лунной миссии Intuitive Machines, также на Falcon 9. Этот аппарат сблизится с одним из околоземных астероидов и постарается определить долю металлов в нем, а также тип поверхности. Эти данные имеют решающее значение для проведения опытной добычи металла на реальном астероиде. Компания отказалась отвечать, какой именно астероид выбран целью, известно лишь, что его диаметр примерно равен 100 метрам, полет до него займет 11 месяцев, а минимальное расстояние между аппаратом и небесным телом составит один километр.