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1 час назад

Собак оказалось опасно отслеживать с помощью Apple AirTag

Ferra.ru

Метки Apple AirTag могут показаться удобным способом отслеживания собак, но существуют опасности, связанные с этой практикой.

Собак оказалось опасно отслеживать с помощью Apple AirTag
Фото: Ferra.ruFerra.ru

AirTags диаметром 2,5 см могут легко поместиться на ошейнике собаки, но этот размер также делает устройства удобными для проглатывания. Известно уже как минимум несколько случаев, когда животные съедали брелок.

Так, один из собачников рассказал, что AirTag на ошейнике его питомца Софи пропал. Он отследил его с помощью приложения «Найти меня» и смог заставить его воспроизвести звук. Его услышали из живота другой собаки. К счастью, животное самостоятельно избавилось от брелока, но возможно и хирургическое вмешательство.

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