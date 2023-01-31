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28 минут назад

Биологи установили, какой вред фейерверки наносят природе

Газета.Ru

Биологи из Университета Кертина в Австралии установили, что даже короткие залпы фейерверка оказывают долгосрочное негативное воздействие на дикую природу. Результаты исследования опубликованы в журнале Pacific Conservation Biology.

Биологи установили негативный эффект от фейерверков на природу
Фото: Газета.ruГазета.ru

Авторы работы проанализировали экологические последствия празднования фестиваля Дивали в Индии, Дня независимости в США и других мероприятий в некоторых частях Европы.

«Как правило, праздники, в которые принято запускать фейерверки, совпадают с миграционными или репродуктивными периодами у диких животных. Следовательно, взрывы неблагоприятно воздействуют на популяцию, причем в долгосрочной перспективе. Фейерверки также загрязняют почву, воду и воздух, что имеет последствия как для здоровья людей, так и для животных», – отметили ученые.

Как оказалось, фейерверки на испанских фестивалях влияют на успех размножения домовых воробьев, в Калифорнии они привели к сокращению колоний антарктических синеглазых бакланов, а в Чили — к странному поведению южных морских львов в период размножения.

«Фейерверки следует заменить более «чистыми» шоу с использованием дронов и лазерного излучения, чтобы избежать крайне разрушительного воздействия на дикую природу, домашних животных и окружающую среду в целом», – заключили исследователи.

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