Биологи установили негативный эффект от фейерверков на природу

«Как правило, праздники, в которые принято запускать фейерверки, совпадают с миграционными или репродуктивными периодами у диких животных. Следовательно, взрывы неблагоприятно воздействуют на популяцию, причем в долгосрочной перспективе. Фейерверки также загрязняют почву, воду и воздух, что имеет последствия как для здоровья людей, так и для животных», – отметили ученые.