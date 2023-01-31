В Антарктиду привезли комплекс для выращивания арбузов

На антарктическую станцию «Восток» с помощью санно-гусеничного поезда привезли фитокомплекс для выращивания арбузов и огурцов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на геофизика и магнитолога Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Андрея Теплякова.

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Само оборудование было разработано в Агрофизическом институте в Петербурге. Доставка груза от прибрежной антарктической станции до точки назначения на станции «Восток» заняла около 50 часов. После строительных и буровых работ начнется эксперимент по выращиванию ягод и овощей. В качестве образцов были отобраны перспективные российские и зарубежные сорта скороспелых арбузов.

Сама технология представляет собой специальный комплекс питательных составов для растений и светодиодное освещение, заменяющее солнечный свет. Кроме того, фитокомплекс не подразумевает присутствие грунта, вместо этого используется особый материал, поддерживающий корневую систему. В сумме это позволит продуктам иметь такой же вкус и аромат, как у выращенных в естественных условиях плодов.