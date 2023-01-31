В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
46 минут назад

В Антарктиду привезли комплекс для выращивания арбузов

Lenta.ru

На антарктическую станцию «Восток» с помощью санно-гусеничного поезда привезли фитокомплекс для выращивания арбузов и огурцов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на геофизика и магнитолога Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Андрея Теплякова.

В Антарктиду привезли комплекс для выращивания арбузов
Фото: ТАССТАСС

Само оборудование было разработано в Агрофизическом институте в Петербурге. Доставка груза от прибрежной антарктической станции до точки назначения на станции «Восток» заняла около 50 часов. После строительных и буровых работ начнется эксперимент по выращиванию ягод и овощей. В качестве образцов были отобраны перспективные российские и зарубежные сорта скороспелых арбузов.

Сама технология представляет собой специальный комплекс питательных составов для растений и светодиодное освещение, заменяющее солнечный свет. Кроме того, фитокомплекс не подразумевает присутствие грунта, вместо этого используется особый материал, поддерживающий корневую систему. В сумме это позволит продуктам иметь такой же вкус и аромат, как у выращенных в естественных условиях плодов.

Первые растения по этой технологии на «Востоке» появились три года назад, а в прошлом году удалось собрать около 30 килограммов помидоров и девять килограммов сладких перцев.

Наука и техника,Росгидромет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители