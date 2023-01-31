Цены на ноутбуки в России резко упали

Стоимость ноутбуков на российском рынке продемонстрировала падение на 15–30% к осени 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

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Эксперты связывают эту динамику с затовариванием рынка. Оно, как считают специалисты, вызвано снижением спроса на ноутбуки. В Mobile Research Group отмечают, что в начале года по сравнению с декабрем спрос традиционно становится меньше из-за окончания новогодних продаж. Там добавили, что многие российские граждане уже приобрели переносные компьютеры в пандемийный период. Некоторые россияне купили их в начале прошлого года, указали в компании.

Согласно данным «Яндекса», некоторые ноутбуки из семейства MSI PLUS c начала октября 2022 года по конец января упали в цене примерно на 24%, до менее чем 104 тыс. рублей. Стоимость лэптопа Huawei MateBook B3-520 снизилась на 30%, до почти 60 тыс. рублей.

В diHouse отмечают, что на рынке наблюдается не просто переизбыток товаров, но и ценовая война. Так, цены на ряд продукции в моменте показывали снижение на 30%.

Когда в России был дефицит лэптопов, продукцию начали активно завозить производители из Китая. Кроме того, в прошлом году начала работать схема параллельного импорта, подчеркивают эксперты. Так, российская сторона смогла урегулировать все необходимые вопросы. Контракты удалось заключить с теми вендорами, которые остались или пришли на российский рынок, добавляют в diHouse.