В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
26 минут назад

Ноутбуки в России упали в цене на треть

Лера Букина

Стоимость ноутбуков на российском рынке продемонстрировала падение на 15–30% к осени 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Цены на ноутбуки в России резко упали
Фото: ТАССТАСС

Эксперты связывают эту динамику с затовариванием рынка. Оно, как считают специалисты, вызвано снижением спроса на ноутбуки. В Mobile Research Group отмечают, что в начале года по сравнению с декабрем спрос традиционно становится меньше из-за окончания новогодних продаж. Там добавили, что многие российские граждане уже приобрели переносные компьютеры в пандемийный период. Некоторые россияне купили их в начале прошлого года, указали в компании.

Согласно данным «Яндекса», некоторые ноутбуки из семейства MSI PLUS c начала октября 2022 года по конец января упали в цене примерно на 24%, до менее чем 104 тыс. рублей. Стоимость лэптопа Huawei MateBook B3-520 снизилась на 30%, до почти 60 тыс. рублей.

В diHouse отмечают, что на рынке наблюдается не просто переизбыток товаров, но и ценовая война. Так, цены на ряд продукции в моменте показывали снижение на 30%.

Когда в России был дефицит лэптопов, продукцию начали активно завозить производители из Китая. Кроме того, в прошлом году начала работать схема параллельного импорта, подчеркивают эксперты. Так, российская сторона смогла урегулировать все необходимые вопросы. Контракты удалось заключить с теми вендорами, которые остались или пришли на российский рынок, добавляют в diHouse.

На рынке наступил исторический кризис микрочипов

Ранее сообщалось, что в России продлили упрощенный ввоз в Россию электронных устройств до конца 2023 года. Соответствующее постановление было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на технику. Речь идет о специальном документе, требуемом для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. В таком списке числятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Яндекс,Правительство РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители