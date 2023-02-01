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1 час назад

Спутники для добычи платины на астероидах протестируют в космосе уже в 2023 году

Ferra.ruиещё 1

Американская частная космическая компания AstroForge объявила о планах запустить сразу два экспериментальных спутника для добычи драгоценных металлов на астероидах.

Спутники для добычи платины на астероидах протестируют в космосе
Фото: ferra.ruferra.ru

Предприятие, основанное лишь в 2022 году экс-сотрудниками SpaceX и Virgin Orbit, намерено коммерциализировать добычу металлов на астероидах, добывая их в космосе и доставляя на Землю.

Первые два космических аппарата планируется запустить в апреле и октябре 2023 года. Первый аппарат, Brokkr-1, будет тестировать оборудование для переработки грунта астероидов, а второй — Brokkr-2 — будет исследовать один из потенциальных целевых астероидов.

Ожидается, что миссия Brokkr-2 пролетит достаточно близко к околоземному астероиду диаметром менее 100 метров и изучить содержание в нём полезных и драгоценных металлов.

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