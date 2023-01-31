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1 час назад

В Windows 11 снова сломалась система обновления

Ferra.ru

В Сети появилась информация о том, что пользователи Windows уже не первый месяц сталкиваются с проблемами при установке обновлений Windows 11. Речь идёт об обновлениях KB5022303 и KB5022360.

В Windows 11 снова сломалась система обновления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При попытке скачать и установить обновления, пользователям чаще всего встречается код ошибки 0x800f0831. Есть и те, кто сталкивается с перезагрузкой проблемы.

И хоть проблема не является широко распространённой, в то же время она возникла относительно давно. Так, ещё в сообщении пятимесячной давности на сайте Feedback Hub упоминаются проблемы с процессом установки обновления Windows 11.

Стоит отметить, что в Microsoft знают о проблеме и «изо всех сил старается устранить проблемы Windows Update, в том числе и путем включения SSU (обновлений стека обслуживания) в ежемесячное накопительное обновление». Но последнее, к сожалению, не помогло.

Наука и техника,Microsoft,
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