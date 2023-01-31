В Windows 11 снова сломалась система обновления

В Сети появилась информация о том, что пользователи Windows уже не первый месяц сталкиваются с проблемами при установке обновлений Windows 11. Речь идёт об обновлениях KB5022303 и KB5022360.

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При попытке скачать и установить обновления, пользователям чаще всего встречается код ошибки 0x800f0831. Есть и те, кто сталкивается с перезагрузкой проблемы.

И хоть проблема не является широко распространённой, в то же время она возникла относительно давно. Так, ещё в сообщении пятимесячной давности на сайте Feedback Hub упоминаются проблемы с процессом установки обновления Windows 11.