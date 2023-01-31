NASA создало первое в истории хранилище образцов на другой планете

Представители NASA заявили, что в ходе работы марсохода Perseverance на Марсе было впервые создано хранилище собранных образцов за пределами Земли.
Место, известное как Три Форкс, теперь содержит 10 трубок, которые были заполнены образцами горных пород, собранными Perseverance менее чем за шесть недель. А для обеспечения безопасного извлечения и доставки образцов на Землю NASA и Европейское космическое агентство тщательно спланировали маршрут миссии.
По одному образцу из каждой пары хранилось в хранилище Три Форкс, которое служит резервной копией на случай, если образцы не смогут быть доставлены марсоходом на посадочный модуль.
В случае подобного сценария на поверхность Марса будет отправлена пара вертолётов, которые и заберут образцы.
Отметим, что несмотря на заметное достижение, миссия Perseverance продолжится. Представители NASA уже рассказали о том, что они с нетерпением ждут новых открытий, которые сделает ровер во время своего путешествия.