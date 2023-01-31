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43 минуты назад

Подтверждена разработка премиального прозрачного смартфона Nothing Phone (2)

Газета.Ruиещё 2

Nothing Phone (2), новый смартфон от нашумевшего в 2022 году стартапа Nothing, будет позиционироваться как устройство «высокого класса». Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на слова основателя Nothing Карла Пея.

Раскрыты сроки выхода премиального Nothing Phone (2)
Фото: Marques Brownlee/YoutubeMarques Brownlee/Youtube

Пей не уточнил, что он подразумевает под устройством «высокого класса», но отметил, что в Nothing Phone (2) акцент будет сделан на программном обеспечении.

«В нашей команде около 100 человек, занимающихся ПО, и я привел много людей, с которыми работал ранее», – сказал Пей.

Вместе с тем руководитель компании подчеркнул, что, в отличие от Nothing Phone (1), новый флагман будет продаваться в США. По словам Пея, выход на американский рынок является для компании приоритетом №1.

Когда именно состоится анонс Nothing Phone (2), не сообщается. Однако Пей уверяет, что презентация и релиз новинки запланированы на 2023 год.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Nothing Phone (1) попал в топ-5 лучших смартфонов 2022 года по версии 9to5google.

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