Раскрыты сроки выхода премиального Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2), новый смартфон от нашумевшего в 2022 году стартапа Nothing, будет позиционироваться как устройство «высокого класса». Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на слова основателя Nothing Карла Пея.

Фото: Marques Brownlee/Youtube Marques Brownlee/Youtube

Пей не уточнил, что он подразумевает под устройством «высокого класса», но отметил, что в Nothing Phone (2) акцент будет сделан на программном обеспечении.

«В нашей команде около 100 человек, занимающихся ПО, и я привел много людей, с которыми работал ранее», – сказал Пей.

Вместе с тем руководитель компании подчеркнул, что, в отличие от Nothing Phone (1), новый флагман будет продаваться в США. По словам Пея, выход на американский рынок является для компании приоритетом №1.

Когда именно состоится анонс Nothing Phone (2), не сообщается. Однако Пей уверяет, что презентация и релиз новинки запланированы на 2023 год.