Описаны главные угрозы DDoS-атак

Если бизнес завязан на электронной коммерции или на продаже услуг через интернет, то DDoS-атаки необходимо рассматривать как одну из основных угроз. В случае успешной DDoS-атаки сервис перестает быть доступным, что может привести к тому, что потенциальные клиенты уйдут к конкурентам, а бизнес понесет убытки. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский. Он также добавил, что успешные атаки могут длиться месяцами.