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22 минуты назад

Раскрыта дата первого запуска ракеты Союз-5

Ferra.ru

Российский ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» объявил о планах первого запуска перспективной ракеты средней тяжести Союз-5. Стало известно, что состояться соответствующее мероприятие должно уже в 2024 году.

Раскрыта дата первого запуска ракеты Союз-5
Фото: WikipediaWikipedia

Генеральный директор РКЦ Дмитрий Баранов рассказал, что на сегодняшний день именно эти сроки являются запланированными. При этом первый летательный аппарат будет собран уже к концу 2023 года.

Глава предприятия также добавил, что все составные части ракеты, включая двигатели, системы управления и телеметрические системы, поступят во II или III квартале 2023-го, а непосредственно сборка ракеты начнётся ближе к концу года.

Напомним, что Союз-5 является перспективным среднетяжелым аппаратом, предназначенным для удовлетворения актуальных потребностей российской космической отрасли.

Наука и техника,Дмитрий Баранов,
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