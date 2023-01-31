Раскрыта дата первого запуска ракеты Союз-5

Российский ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» объявил о планах первого запуска перспективной ракеты средней тяжести Союз-5. Стало известно, что состояться соответствующее мероприятие должно уже в 2024 году.

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Генеральный директор РКЦ Дмитрий Баранов рассказал, что на сегодняшний день именно эти сроки являются запланированными. При этом первый летательный аппарат будет собран уже к концу 2023 года.

Глава предприятия также добавил, что все составные части ракеты, включая двигатели, системы управления и телеметрические системы, поступят во II или III квартале 2023-го, а непосредственно сборка ракеты начнётся ближе к концу года.