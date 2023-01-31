Гигантский меч и зеркало в виде щита нашли в древнем кургане в Японии

Самое большое бронзовое зеркало и самый крупный железный меч «дако» были найдены японскими археологами в кургане Томио Маруяма в Наре. Зеркало в форме щита является первым артефактом в своем роде, сообщает Arkeonews.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Длина зеркала достигает 64 см, ширина – 31 см, вес – 5,7 кг. Ученые отметили, что обычно бронзовые зеркала, которые находят во время раскопок, обладают круглой формой, но это изделие отличается от них.

Меч признали самым старым из известных мечей «дако». Он обладает извилистым лезвием, а его длина достигает 2,6 метров. Другие известные мечи не превышали 85 см. Изучив находки, ученые пришли к выводу, что технологии периода Кофун (300-710 гг. н.э.) были гораздо более развитыми, чем принято считать.

Зеркала и щиты часто встречаются в древних погребениях. По поверьям, они защищали умерших от злых духов. Меч также имел ритуальное значение – маловероятно, чтобы его использовали в настоящем сражении.

Курган Томио Маруяма считается самым крупным в Японии. Его датировали концом IV века нашей эры. По мнению исследователей, он принадлежал выдающемуся человеку, который в то время поддерживал правителей Ямато. Артефакты на военную тематику могут указывать на то, что покойный имел отношение к армии.