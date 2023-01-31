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58 минут назад

Американский аналитик раскрыл тайну йети

runews24.ru

Дата-сайнтист из консалтинговой компании Pinney Associates Фоксон подошел к вопросу о снежном человеке с точки зрения статистики. Он применил методы, известные ему, как бизнес-аналитику.

Американский аналитик раскрыл тайну йети
Фото: YouTubeYouTube

Исследователь предположил, что жители США и Канады могли видеть лесах знакомых животных, которых принимали за Йети. Самым подходящим по габаритам и по умению держаться на задних лапах подошел американский черный медведь.

Отталкиваясь от этой гипотезы дата-сайнтист взял в работу тысячи рассказов очевидцев о встречах с Бигфутами в Канаде и США за вторую половину XX века. Параллельно с этим Фоксон изучил данные о популяциях черного американского медведя и сведения о населении на территориях, где встречали Снежного человека.

Математические методы, примененные при проверке данных, показали, что существует сильная зависимость между свидетельствами о встречах с йети и большими популяциями медведей в тех районах.

«… в среднем, одно сообщение о сасквоче приходится примерно на 900 черных медведей в определенном штате или провинции», – отметил Фоксон.

Исследователь опубликовал свои выводы в журнале BioRxiv, но пока статья не прошла рецензию.

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