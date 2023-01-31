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55 минут назад

Компания Adobe открыла пользователям из России доступ к скачиванию части ПО

ТАССиещё 2

Американский разработчик программного обеспечения для работы с графикой и видео Adobe открыл российским пользователям доступ к скачиванию части своего софта с официального сайта компании на русском языке, в этом убедился во вторник корреспондент ТАСС.

Компания Adobe сделала исключение для пользователей из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На сайт компании можно зайти без использования VPN-сервисов, с него официально можно скачать Acrobat Pro - решение для работы с файлами формата PDF, а также редактор фотографий и изображений Adobe Photoshop Express и другие бесплатные программы. В частности, с сайта можно скачать Adobe Creative Cloud - установщик других программ для работы с фото и видео от компании.

Однако на сайте не указана стоимость подписки на программы для россиян. При попытке покупки любой программы появляется надпись: "Покупку не удалось завершить, поскольку транзакции в вашем регионе (RU) в настоящее время ограничены". При попытке купить программу через Adobe Creative Cloud пользователя перенаправляют на сайт компании с надписью: "Adobe приостановила все новые продажи товаров и услуг в России".

Ранее о появлении возможности скачивания программного обеспечения Adobe написала газета "Известия".

В марте 2022 года компания Adobe прекратила продажи своих продуктов в России. После этого в РФ стало невозможно купить подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и прочие. Помимо этого, Adobe заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ.

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