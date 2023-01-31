Bloomberg: в мире назревает кризис на рынке микрочипов

«Индустрия стоимостью 160 млрд долларов переживает один из своих худших кризисов за всю историю. На складах переизбыток чипов, клиенты сокращают заказы, а цены на продукцию резко упали. Беспрецедентный кризис не только уничтожает деньги лидеров отрасли, но и дестабилизирует положение их поставщиков, он наносит ущерб азиатским экономикам, которые зависят от экспорта технологий, и вынуждает немногих оставшихся игроков формировать альянсы или даже рассмотреть слияние. Это падение после всплеска продаж в отрасли, вызванного пандемией, покупатели оборудовали домашние офисы и скупали компьютеры, планшеты и смартфоны. Теперь же потребители и предприятия воздерживаются от крупных покупок из-за инфляции и роста процентных ставок. Производители гаджетов — основные покупатели чипов — обладают огромными запасами компонентов, и им больше не нужно. Samsung и его конкуренты уже теряют деньги на каждом производимом ими чипе. Прогнозируются, что в этом году их совокупные операционные убытки достигнут рекордных 5 млрд долларов. Запасы — критический показатель спроса на микросхемы памяти — выросли более чем втрое, до рекордного уровня, их хватит на три-четыре месяца».