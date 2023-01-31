В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
19 минут назад

Bloomberg: в мире назревает кризис на рынке микрочипов

BFM.RUиещё 2

Новый кризис на рынке микрочипов. Теперь производители столкнулись с перепроизводством. После всплеска продаж во время пандемии спрос снизился, пишет Bloomberg. Акции производителей полупроводников снижаются, что вредит экономике стран Азии. Рассказывает обозреватель Bloomberg Сохи Ким:

Bloomberg: в мире назревает кризис на рынке микрочипов
Фото: UnsplashUnsplash

«Индустрия стоимостью 160 млрд долларов переживает один из своих худших кризисов за всю историю. На складах переизбыток чипов, клиенты сокращают заказы, а цены на продукцию резко упали. Беспрецедентный кризис не только уничтожает деньги лидеров отрасли, но и дестабилизирует положение их поставщиков, он наносит ущерб азиатским экономикам, которые зависят от экспорта технологий, и вынуждает немногих оставшихся игроков формировать альянсы или даже рассмотреть слияние. Это падение после всплеска продаж в отрасли, вызванного пандемией, покупатели оборудовали домашние офисы и скупали компьютеры, планшеты и смартфоны. Теперь же потребители и предприятия воздерживаются от крупных покупок из-за инфляции и роста процентных ставок. Производители гаджетов — основные покупатели чипов — обладают огромными запасами компонентов, и им больше не нужно. Samsung и его конкуренты уже теряют деньги на каждом производимом ими чипе. Прогнозируются, что в этом году их совокупные операционные убытки достигнут рекордных 5 млрд долларов. Запасы — критический показатель спроса на микросхемы памяти — выросли более чем втрое, до рекордного уровня, их хватит на три-четыре месяца».

Эксперты предполагают, что ситуация может восстановиться, связывая это со снятием коронавирусных ограничений в Китае. Пока же продажи компаний, занимающихся производством чипов, упали примерно на 30-50%, отмечает агентство со ссылкой на участников рынка.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители