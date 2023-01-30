«Нам очень стыдно»: в «Яндекс» раскрыли первые итоги расследования утечки кода

«Яндекс» в ходе расследования в связи с утечкой фрагмента старого исходного кода выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании. Об этом сообщается на сайте организации.

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В частности, в результате утечки в интернет попали контактные данные некоторых партнеров «Яндекс», в том числе водителей.

Также компания зафиксировала случаи корректировки логики работы сервисов «костылями» — реализованным неоптимальным и впопыхах решением, в «Яндекс Лавке» существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере, зафиксирована приоритетная поддержка отдельных групп пользователей и оскорбительные для людей разных рас и национальностей слова.

При этом один из принципов компании гласит, что при попадании в публичное поле любого внутреннего диалога, документа или исходного кода, организации «не должно быть стыдно».

«Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнерам», — говорится в сообщении.