Сбер представил новые умные колонки с голосовым помощником "Салют"

Сбер объявил о старте продаж двух новых умных колонок с виртуальными ассистентами "Салют" — мощной SberBoom и компактной SberBoom Mini.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

Как сообщает пресс-служба компании, новинки воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность. Оба устройства разработаны для Сбера командой компании-партнера SberDevices.

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При покупке SberBoom и SberBoom Mini пользователи могут подключить 60 дней подписки СберПрайм за рубль, она дает доступ к HiFi-стримингу "Звук" и другие преимущества, отмечают в Сбере.

Разработчики подчеркивают, что первое устройство выдает объемный звук 360° мощностью 40 Вт - в акустической применена конструкция из двух рассеивателей, за счет чего пользователь слышит качественное звучание без искажений даже на высокой громкости из любой точки комнаты.

В компактной версии колонки применены те же принципы, благодаря чему даже при небольших размерах и мощности 5 Вт SberBoom Mini обеспечивает чистое сбалансированное звучание. При проведении вечеринок создатели новинок предлагают воспользоваться продвинутыми функциями устройств, которые позволяют синхронно проигрывать музыку на всех акустических устройствах Sber, даже если они стоят в разных комнатах.

Анонсируется также возможность прослушивать персональную волну, созданную командой "Звука" с помощью рекомендательных технологий Сбера, которая включается по голосовому запросу "Салют, лови волну!".

В компании уверяют, что ассистенты "Салют" способны занять детей - поддержать беседу, рассказать сказку, ответить на вопросы по школьной программе, включить микроподкасты об устройстве мира, поиграть с ребенком и даже помочь ему уснуть под звуки природы. SberBoom и SberBoom Mini могут не только развлекать пользователей, но и помогать в быту - колонки ставят будильники и таймеры, рассказывают о погоде, предупреждают о пробках и помогают контролировать обстановку в доме. Для этого в новинках есть сервис домашнего комфорта "Детектор шума", он определяет шумы вокруг колонки, когда пользователя нет дома — плач ребенка, звон разбитого стекла, журчание воды, лай собаки, звук сирены, хлопки. Кроме того, владельцы колонок могут управлять с их помощью бытовыми приборами - для этого нужно дать голосовую команду.