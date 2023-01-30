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19 минут назад

Археологи обнаружили утерянные во время купания полудрагоценные камни из колец древних римлян

Слово и Дело

Три десятка полудрагоценных камней с изображениями древнеримских богов обнаружили в канализации недалеко от стены Адриана в Великобритании.

Археологи обнаружили утерянные во время купания камни из колец древних римлян
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Находку обнаружили в том месте, где располагалась баня римской элитной кавалерии. Состоятельные римляне носили драгоценные украшения и боялись их снимать в бане из-за воров, передает Planet Today.

Высокие температуры расплавляли клей, который держал камни в кольцах, в результате чего драгоценности оказывались в бассейне, а потом вместе с водой смывались в канализацию.

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