Археологи обнаружили утерянные во время купания камни из колец древних римлян

Три десятка полудрагоценных камней с изображениями древнеримских богов обнаружили в канализации недалеко от стены Адриана в Великобритании.
Находку обнаружили в том месте, где располагалась баня римской элитной кавалерии. Состоятельные римляне носили драгоценные украшения и боялись их снимать в бане из-за воров, передает Planet Today.
Высокие температуры расплавляли клей, который держал камни в кольцах, в результате чего драгоценности оказывались в бассейне, а потом вместе с водой смывались в канализацию.