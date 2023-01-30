Археологи обнаружили утерянные во время купания камни из колец древних римлян

Три десятка полудрагоценных камней с изображениями древнеримских богов обнаружили в канализации недалеко от стены Адриана в Великобритании.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Находку обнаружили в том месте, где располагалась баня римской элитной кавалерии. Состоятельные римляне носили драгоценные украшения и боялись их снимать в бане из-за воров, передает Planet Today.