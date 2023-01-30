В Кургане создали бесшумный снегоболотоход на электрической трансмиссии

Курганские инженеры разработали и создали бесшумный вездеход «Феникс» на электрической трансмиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Курганской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области Пресс-служба губернатора Курганской области

Отмечается, что машина способна проходить водные преграды, топкие болота, передвигаться по снежному покрову, а также буксировать прицепы массой до 1 тонны. Управление может осуществляться дистанционным способом.

«На курганском предприятии ООО «МобиДик» разработали и создали уникальный по своим техническим характеристикам вездеход «Феникс» на электрической трансмиссии, аналогов которому нет в России», рассказали в пресс-службе.

Снегоболотоход уникален тем, что вместо двигателя внутреннего сгорания имеет электрические двигатель и трансмиссию, пояснил гендиректор предприятия Александр Черняк