В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
32 минуты назад

В Кургане создали бесшумный снегоболотоход на электрической трансмиссии

Илья Родин

Курганские инженеры разработали и создали бесшумный вездеход «Феникс» на электрической трансмиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Курганской области.

В Кургане создали бесшумный снегоболотоход на электрической трансмиссии
Фото: Пресс-служба губернатора Курганской областиПресс-служба губернатора Курганской области

Отмечается, что машина способна проходить водные преграды, топкие болота, передвигаться по снежному покрову, а также буксировать прицепы массой до 1 тонны. Управление может осуществляться дистанционным способом.

«На курганском предприятии ООО «МобиДик» разработали и создали уникальный по своим техническим характеристикам вездеход «Феникс» на электрической трансмиссии, аналогов которому нет в России», рассказали в пресс-службе.

Снегоболотоход уникален тем, что вместо двигателя внутреннего сгорания имеет электрические двигатель и трансмиссию, пояснил гендиректор предприятия Александр Черняк

Уточняется, что «Феникс» практически полностью собирается из отечественных комплектующих. Значительная часть из них производится непосредственно на предприятии.

Наука и техника,Александр Черняк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители