В Кургане создали бесшумный снегоболотоход на электрической трансмиссии

Курганские инженеры разработали и создали бесшумный вездеход «Феникс» на электрической трансмиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Курганской области.
Отмечается, что машина способна проходить водные преграды, топкие болота, передвигаться по снежному покрову, а также буксировать прицепы массой до 1 тонны. Управление может осуществляться дистанционным способом.
«На курганском предприятии ООО «МобиДик» разработали и создали уникальный по своим техническим характеристикам вездеход «Феникс» на электрической трансмиссии, аналогов которому нет в России», рассказали в пресс-службе.
Снегоболотоход уникален тем, что вместо двигателя внутреннего сгорания имеет электрические двигатель и трансмиссию, пояснил гендиректор предприятия Александр Черняк
Уточняется, что «Феникс» практически полностью собирается из отечественных комплектующих. Значительная часть из них производится непосредственно на предприятии.