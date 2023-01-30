Эксперт оценил решение продлить ЧС в связи с ковидом

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19 вполне оправданное. Ситуация с коронавирусом в мире остается неспокойной, сообщил журналистам заведующий отделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский в понедельник.
О продлении действующего с января 2020 года режима еще на три месяца стало известно в понедельник по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС.
"Ситуация в мире по COVID-19 все еще неспокойная. В конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае, где ситуация до сих пор остается непростой. Поэтому, если говорить глобально, то решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправдано", - сказал он.
При этом каждое государство самостоятельно принимает решения по эпидемической ситуации, основываясь на анализе обстановки, данных об иммунной прослойке населения, наличии резервного коечного фонда и других факторах, добавил Дубянский.
"Продление статуса чрезвычайной ситуации на глобальном уровне означает и то, что за вирусом SARS-CoV-2 надо продолжать пристально следить, так как это молодой вирус, который продолжает быстро мутировать. Пристальный мониторинг за изменчивостью COVID-19 продолжается и в России. Благодаря системе VGARus все новые варианты вируса оперативно попадают в поле зрения ученых, изучаются и анализируются", - заметил он.