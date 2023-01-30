Эксперт оценил решение продлить ЧС в связи с ковидом

"Ситуация в мире по COVID-19 все еще неспокойная. В конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае, где ситуация до сих пор остается непростой. Поэтому, если говорить глобально, то решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправдано", - сказал он.