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6 минут назад

Эксперт назвал оправданным решение продлить ЧС в мировом здравоохранении в связи с ковидом

ТАСС

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19 вполне оправданное. Ситуация с коронавирусом в мире остается неспокойной, сообщил журналистам заведующий отделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский в понедельник.

Эксперт оценил решение продлить ЧС в связи с ковидом
Фото: ТАССТАСС

О продлении действующего с января 2020 года режима еще на три месяца стало известно в понедельник по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС.

"Ситуация в мире по COVID-19 все еще неспокойная. В конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае, где ситуация до сих пор остается непростой. Поэтому, если говорить глобально, то решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправдано", - сказал он.

При этом каждое государство самостоятельно принимает решения по эпидемической ситуации, основываясь на анализе обстановки, данных об иммунной прослойке населения, наличии резервного коечного фонда и других факторах, добавил Дубянский.

"Продление статуса чрезвычайной ситуации на глобальном уровне означает и то, что за вирусом SARS-CoV-2 надо продолжать пристально следить, так как это молодой вирус, который продолжает быстро мутировать. Пристальный мониторинг за изменчивостью COVID-19 продолжается и в России. Благодаря системе VGARus все новые варианты вируса оперативно попадают в поле зрения ученых, изучаются и анализируются", - заметил он.

Наука и техника,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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