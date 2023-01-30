Жизненную необходимость окситоцина поставили под сомнение

Более 40 лет фармакологических и поведенческих исследований показали, что передача окситоцина является необходимой для развития социального поведения у луговых полевок, людей и других видов. Однако новое генетическое исследование, опубликованное в журнале Neuron, доказывает, что полевки формируют прочную привязанность к партнерам, обеспечивают родительскую заботу и без рецептора окситоцина. О результатах исследования сообщили в Калифорнийском университете Сан-Франциско (США).

Луговые полевки — один из немногих моногамных видов млекопитающих. После спаривания они образуют партнерские отношения на всю жизнь. Предыдущие исследования, когда у мышей медикаментозно блокировали окситоцин, показали, что такие полевки не могли образовывать пары.

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В новой работе ученые использовали генную инженерию для создания луговых полевок, у которых в принципе отсутствуют функциональные рецепторы окситоцина. К удивлению исследователей, полевки-мутанты образовывали пары так же легко, как и обычные.

Кроме того, окситоцин жизненно необходим для родов, кормления молоком и заботы о детенышах. Обнаружилось, что мыши-мутанты справлялись и со всем этим без окситоцина. Правда, молока у самок и выделялось меньше, чем обычно, так что не все их детеныши выжили.

Авторы говорят, что ключевое различие между генетическими и фармакологическими исследованиями — точность. Лекарства могут связываться с разными рецепторами, и точно не понятно, какой именно механизм вызвал наблюдаемый эффект. Еще одно отличие этого исследования от предыдущих: раньше блокировали уже работающий у животного механизм, а сейчас добавили мутацию эмбрионам. Возможно, природа нашла какие-то компенсаторные пути во время развития организма.