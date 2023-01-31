Госзаказчик принял эскизный проект метановой ракеты «Амур»

Эскизный проект космического ракетного комплекса с многоразовой метановой ракетой "Амур" принят госзаказчиком. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов .

"Эскизный проект принят государственным заказчиком, были приняты определенные замечания, они будут устранены на последующих этапах работы, это нормальная практика. <…> Ждем открытия технического проекта", - отметил Баранов.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.