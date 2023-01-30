Первый пуск ракеты «Союз-5» запланировали на 2024 год

Первый старт ракеты "Союз-5" намечен на 2024 год. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов .

Ранее сообщалось, что первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года.

"На сегодня [запуск] планируется в 2024 году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гендиректор центра добавил, что в планах до конца года собрать баки первой летной машины. "Потому что у нас во II - III квартале придут абсолютно все составные части. Это все двигатели, системы управлений, системы телеизмерений. И мы к концу года должны начать сборку первой летной машины", - отметил Баранов.