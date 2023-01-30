Стало известно, когда выйдет складной Apple iPad

По словам аналитика цепочки поставок Минг-Чи Куо, Apple может выпустить складной iPad уже в следующем году.

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«Я уверен в складном iPad в 2024 году и ожидаю, что эта новая модель увеличит поставки и улучшит ассортимент продукции», — написал Куо.

Он также считает, что вместе с гибкой моделью выйдет обновлённый iPad Mini. Он должен выйти в массовое производство в начале 2024 года.