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1 час назад

Аналитик Куо: Apple выпустит iPad с гибким дисплеем уже в 2024 году

Газета.Ru

Компания Apple выпустит планшет iPad с гибким дисплеем и складным механизмом из углеродного волокна уже в 2024 году. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова аналитика Мин-Чи Куо.

Аналитик предсказал сроки выхода iPad с гибким дисплеем
Фото: AppleApple

По мнению Куо, именно гибкий iPad станет следующим крупным продуктовым анонсом в линейке планшетов от Apple. При этом в ближайшие 9-12 месяцев никаких новых iPad от компании из Купертино ждать не приходится.

«Я считаю, что складной iPad появится в 2024 году. Он должен оживить продажи», — заявил аналитик в своем Twitter-аккаунте.

При этом, по прогнозу Куо, такой iPad получит легкую подпорку из углеродного волокна, которая позволит зафиксировать планшет и сделать его более устойчивым в «режиме ноутбука». Как утверждает аналитик, созданием таких подпорок займется китайская компания Anjie Technology.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в будущем Apple рассчитывает создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день. В идеале такое устройство сможет заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук.

Наука и техника,Apple,
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