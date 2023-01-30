Аналитик предсказал сроки выхода iPad с гибким дисплеем

Компания Apple выпустит планшет iPad с гибким дисплеем и складным механизмом из углеродного волокна уже в 2024 году. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова аналитика Мин-Чи Куо.

Фото: Apple Apple

По мнению Куо, именно гибкий iPad станет следующим крупным продуктовым анонсом в линейке планшетов от Apple. При этом в ближайшие 9-12 месяцев никаких новых iPad от компании из Купертино ждать не приходится.

«Я считаю, что складной iPad появится в 2024 году. Он должен оживить продажи», — заявил аналитик в своем Twitter-аккаунте.

При этом, по прогнозу Куо, такой iPad получит легкую подпорку из углеродного волокна, которая позволит зафиксировать планшет и сделать его более устойчивым в «режиме ноутбука». Как утверждает аналитик, созданием таких подпорок займется китайская компания Anjie Technology.