OnePlus анонсировала свой первый планшет OnePlus Pad

Компания OnePlus официально подтвердила появление первого планшета бренда, который получил название OnePlus Pad. Об этом сообщает портал Mashable.

Фото: OnePlus OnePlus

Известно, что планшет получит рамку из сплава алюминия, а камера устройства будет размещена по центру задней панели — это облегчит его использование в горизонтальном положении. Кроме того, в OnePlus утверждают, что дизайн устройства выполнен таким образом, что «его удобно держать в течение долгого периода времени», не чувствуя при этом усталость в суставах пальцев.

Планшет будет доступен в новом цвете OnePlus, который получил название «Halo Green».

Никаких других подробностей о новом гаджете OnePlus не сообщила, но, по слухам, его размер составит 11,6 дюйма, что делает его чуть более крупным, чем 11-дюймовый iPad Pro от Apple.

Официальная презентация OnePlus Pad состоится 7 февраля 2023 года.