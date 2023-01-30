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41 минуту назад

Компания OnePlus официально анонсировала свой первый планшет OnePlus Pad

Газета.Ru

Компания OnePlus официально подтвердила появление первого планшета бренда, который получил название OnePlus Pad. Об этом сообщает портал Mashable.

OnePlus анонсировала свой первый планшет OnePlus Pad
Фото: OnePlusOnePlus

Известно, что планшет получит рамку из сплава алюминия, а камера устройства будет размещена по центру задней панели — это облегчит его использование в горизонтальном положении. Кроме того, в OnePlus утверждают, что дизайн устройства выполнен таким образом, что «его удобно держать в течение долгого периода времени», не чувствуя при этом усталость в суставах пальцев.

Планшет будет доступен в новом цвете OnePlus, который получил название «Halo Green».

Никаких других подробностей о новом гаджете OnePlus не сообщила, но, по слухам, его размер составит 11,6 дюйма, что делает его чуть более крупным, чем 11-дюймовый iPad Pro от Apple.

Официальная презентация OnePlus Pad состоится 7 февраля 2023 года.

Ранее индийское подразделение OnePlus официально подтвердило в Twitter скорую презентацию смартфона OnePlus 11R, релиз которого ожидался весной 2023 года.

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