Службы спасения пожаловались на новую функцию iPhone 14

Одной из новых функций iPhone 14 стала Crash Detection, или обнаружение аварий. Идея тут хорошая, но реализация оказалась не лучшей — службы спасения получают слишком много ложных вызовов.

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Каждый ошибочный вызов мешает работе служб экстренной помощи. Пожарная служба в Японии заявила, что получила 134 ложных вызова в период с 16 декабря по 23 января, «в основном» от системы обнаружения аварий iPhone 14. Смартфоны неправильно срабатывали, когда их владельцы спускались, например, на лыжах со склонов.