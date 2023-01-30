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1 час назад

Функция обнаружения аварий в iPhone 14 принесла множество неудобств экстренным службам

Ferra.ru

Одной из новых функций iPhone 14 стала Crash Detection, или обнаружение аварий. Идея тут хорошая, но реализация оказалась не лучшей — службы спасения получают слишком много ложных вызовов.

Службы спасения пожаловались на новую функцию iPhone 14
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Каждый ошибочный вызов мешает работе служб экстренной помощи. Пожарная служба в Японии заявила, что получила 134 ложных вызова в период с 16 декабря по 23 января, «в основном» от системы обнаружения аварий iPhone 14. Смартфоны неправильно срабатывали, когда их владельцы спускались, например, на лыжах со склонов.

Всего за этот месячный период в службу экстренной помощи Японии поступило 919 вызовов, то есть около 100 ложных вызовов от iPhone составили более одной десятой их рабочей нагрузки.

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