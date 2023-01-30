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1 час назад

Российский космонавт назвал безумной идею колонизации Марса

Говорит Москва

При этом, по мнению Андрея Федяева, в случае реализации подобных планов это станет «огромным шагом для человечества».

Российский космонавт назвал безумной идею колонизации Марса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью РИА Новости космонавт выразил мнение, что история знает много примеров того, что «изначально казалось безумной затеей, а потом становилось обычным видом деятельности». Так Федяев прокомментировал идею Илона Маска по колонизации планеты.

Ранее основатель SpaceX неоднократно заявлял, что его цель — популяризация космических путешествий, а также создание поселений на Марсе.

Наука и техника,Андрей Федяев,SpaceX,
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