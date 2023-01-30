В марсианском метеорите обнаружили органику

Международная группа химиков во главе со специалистами Мюнхенского технического университета изучила марсианский метеорит Тиссинт, который, по их словам, «показал наличие огромного разнообразия органических соединений». Исследование было опубликовано в журнале Sciences Advances.
Метеорит упал в районе одноименной деревни в Марокко летом 2011 года. По словам ученых, он поможет понять, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.
«Наша планета имеет много общего с Марсом. На Земле процветали органические молекулы, которые по сути аналогичны жизни. В Тиссинте также было обнаружено множество органических молекул. Понимание процессов, которые сформировали это органическое изобилие, откроет новые подробности об обитаемости Марса и, возможно, о реакциях, которые могут привести к формированию жизни», – отметили ученые.
В рамках исследования химики изучили весь органический состав Тиссинта и определили его химический состав. В частности ученые выявили множество органических соединений магния, которые никогда ранее не наблюдались на Марсе.
«Это может дать новые доказательства геохимических процессов, сформировавших недра Марса, и, возможно, установить связь между минеральной эволюцией красной планеты и углеродным циклом», – подчеркнули ученые.