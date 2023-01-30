В марсианском метеорите обнаружили органику

«Наша планета имеет много общего с Марсом. На Земле процветали органические молекулы, которые по сути аналогичны жизни. В Тиссинте также было обнаружено множество органических молекул. Понимание процессов, которые сформировали это органическое изобилие, откроет новые подробности об обитаемости Марса и, возможно, о реакциях, которые могут привести к формированию жизни», – отметили ученые.