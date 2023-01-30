Социальная сеть Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намеренно разряжает смартфоны своих пользователей ради тестирования функций приложения. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на слова бывшего сотрудника Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Джорджа Хейворда.

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Как утверждает Хейворд, речь идет о так называемом «Отрицательном тестировании» [англ. Negative Testing]. Во время этого процесса технологические компании тайно тестируют некоторые функции своих сервисов, что приводит к дополнительной нагрузке на смартфон и разрядке аккумулятора. При этом речь идет не только о соцсети Facebook, но и о приложении Messenger.

Экс-сотрудник Meta заявил, что отказался принимать участие в таком тестировании, заявив своему начальнику, что это вредит людям. На это начальник ответила, что «вред нескольким людям принесет пользу большинству».

Вскоре после этого Хейворда уволили, после чего он подал иск против Meta в Федеральный суд Манхэттена. По словам адвоката истца, «никто не может распоряжаться батареей наших смартфонов — это незаконно и возмутительно».