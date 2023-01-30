Астронавт Хобург назвал сотрудничество РФ и США в космосе потрясающим

Американский астронавт Вуди Хобург назвал сотрудничество США и России в космосе «потрясающим», несмотря на «тяжёлые времена».
«Честно говоря, это потрясающе — видеть такое взаимодействие даже в самые тяжёлые времена», — цитирует РИА Новости Хобурга.
Астронавт отправится на Международную космическую станцию (МКС) 26 февраля на корабле Crew Dragon, в экипаж которого также войдёт российский космонавт Андрей Федяев.
Хобург отметил, что считает Федяева другом и очень ждёт совместного полёта в космос.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что корабль «Союз МС-23» пристыкуется к МКС 22 февраля.