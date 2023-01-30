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1 час назад

Астронавт Хобург назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим

RT на русском

Американский астронавт Вуди Хобург назвал сотрудничество США и России в космосе «потрясающим», несмотря на «тяжёлые времена».

Астронавт Хобург назвал сотрудничество РФ и США в космосе потрясающим
Фото: Russian.rt.comRussian.rt.com

«Честно говоря, это потрясающе — видеть такое взаимодействие даже в самые тяжёлые времена», — цитирует РИА Новости Хобурга.

Астронавт отправится на Международную космическую станцию (МКС) 26 февраля на корабле Crew Dragon, в экипаж которого также войдёт российский космонавт Андрей Федяев.

Хобург отметил, что считает Федяева другом и очень ждёт совместного полёта в космос.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что корабль «Союз МС-23» пристыкуется к МКС 22 февраля.

Наука и техника,Андрей Федяев,Роскосмос,
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