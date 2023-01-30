Астронавт Хобург назвал сотрудничество РФ и США в космосе потрясающим

Американский астронавт Вуди Хобург назвал сотрудничество США и России в космосе «потрясающим», несмотря на «тяжёлые времена».

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«Честно говоря, это потрясающе — видеть такое взаимодействие даже в самые тяжёлые времена», — цитирует РИА Новости Хобурга.

Астронавт отправится на Международную космическую станцию (МКС) 26 февраля на корабле Crew Dragon, в экипаж которого также войдёт российский космонавт Андрей Федяев.