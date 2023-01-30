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31 минуту назад

Китай нашел способ закупать американские чипы для ядерной программы в обход санкций

Елена Прошина

Китай в течение двух лет активно закупал компьютерные чипы из США несмотря на многолетние экспортные ограничения. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Китай нашел способ закупать американские чипы для ядерной программы в обход санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, закупки делала Китайская академия инженерной физики, проводящая исследования в сфере ядерного оружия. С 1997 года организация находится в черном списке США. А с 2020 года она закупала полупроводники, произведенные американскими компаниями, такими как Intel Corp. и Nvidia Corp.

Чипы были приобретены у реселлеров в Китае. Некоторые были закуплены в качестве компонентов для вычислительных систем, другие купила лаборатория института, которая занимается вычислительной гидродинамикой.

Кроме того, выяснилось, что за последнее десятилетие институт опубликовал как минимум 34 научные статьи, которые касались исследований, проведенных с использованием американских чипов. В свою очередь, в Nvidia заявили, что институт КНР в своих исследованиях применяет графические чипы общего назначения, используемые в потребительских товарах, таких как персональные компьютеры. В Intel сообщили, что соблюдают экспортные ограничения.

Напомним, в октябре 2022 года Минторг США ввел новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия.

Наука и техника,Intel,
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