Найдена новая пьеса Лопе де Веги

Искусственный интеллект смог установить, что автором анонимной до этого времени пьесы "Француженка Лаура" из фонда рукописей Национальной библиотеки Испании (BNE) является знаменитый испанский драматург Лопе де Вега (1562-1635). Об этом информирует EL Pais со ссылкой на сайт Автономного университета Барселоны (UAB).

Фото: Freepik.com Freepik.com

Искусственный интеллект сравнивал текст пьесы с текстами сотен других комедий периода испанского Золотого века (XVI — начало XVII века). Наибольшее сходство "Француженки Лауры" было установлено с другими пьесами Лопе де Веги. В них был использован практически идентичный стихотворный размер. Оригинальная рукопись комедии не сохранилось.

"Француженка Лаура" дошла до современности в виде копии с оригинала или даже с другой копии, датирующейся концом XVII века. Разные части были переписаны даже разный подчерком. Профессор Хермана Веги считает, что сохранившаяся рукопись служила сценарием для театральных трупп, на полях пьесы есть соответствующие заметки. Лопе де Вега — испанский поэт, прозаик и драматург, выдающийся представитель Золотого века Испании. Он родился в семье ремесленника-золотошвея в 162 году.