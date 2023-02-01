В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
57 минут назад

Найдена новая пьеса Лопе де Веги

Газета.Ruиещё 20

Искусственный интеллект смог установить, что автором анонимной до этого времени пьесы "Француженка Лаура" из фонда рукописей Национальной библиотеки Испании (BNE) является знаменитый испанский драматург Лопе де Вега (1562-1635). Об этом информирует EL Pais со ссылкой на сайт Автономного университета Барселоны (UAB).

Найдена новая пьеса Лопе де Веги
Фото: Freepik.comFreepik.com

Искусственный интеллект сравнивал текст пьесы с текстами сотен других комедий периода испанского Золотого века (XVI — начало XVII века). Наибольшее сходство "Француженки Лауры" было установлено с другими пьесами Лопе де Веги. В них был использован практически идентичный стихотворный размер. Оригинальная рукопись комедии не сохранилось.

"Француженка Лаура" дошла до современности в виде копии с оригинала или даже с другой копии, датирующейся концом XVII века. Разные части были переписаны даже разный подчерком. Профессор Хермана Веги считает, что сохранившаяся рукопись служила сценарием для театральных трупп, на полях пьесы есть соответствующие заметки. Лопе де Вега — испанский поэт, прозаик и драматург, выдающийся представитель Золотого века Испании. Он родился в семье ремесленника-золотошвея в 162 году.

С ранних лет обнаружились творческие способности (в 10-летнем возрасте перевёл в стихах "Похищение Прозерпины" Клавдиана). Учился в университете в Алькале.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители